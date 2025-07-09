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彰化雷雨繼續下…雨勢雖比昨天小 民眾仍呼喊「停班停課」
彰化縣繼昨天泡在水裡後，昨晚到今天清晨雨歇了一陣，今天清晨7時起，又開始雷雨交加，加上今天滿潮，縣民又開始驚慌；今天上午較大雨勢落在伸港、溪湖等地，昨天淹水最嚴重的福興、鹿港則比昨天略小，仍有民眾在縣長臉書，要求停班停課。
受災戶原本以為從昨晚到今天清晨，沒下什麼雨，正要情理家園，但從七點開始，又是雷雨交加， 依據中央氣象署資料，彰化縣今天上午7點到九點，累積雨量最多的是伸港的89.5釐米、大村84.5釐米、溪湖83.5釐米及北斗的82釐米，昨天全天累積雨量超過300釐米的鹿港今天上午則是62釐米，福興則是23.5釐米，比昨天略為減緩。
去年彰化鹿港大淹水時，即有網友在縣長王惠美臉書PO上「咕嚕咕嚕」，並附漫畫。教育部重編國語辭典修訂本」，「咕嚕」字詞形容飲水聲，從此只要彰化鬧水患，王惠美臉書就會被PO上「咕嚕咕嚕」。
從此次颱風是否放颱風假到昨天大淹水，王惠美臉書又被PO上「咕嚕咕嚕」，今天雷雨正大時，正逢上班時間，很多上班族哀聲不已，認為比昨天更恐怖，又是「咕嚕咕嚕」不絕，雖然到目前雨勢，仍不如昨天，但網友仍紛紛要求停 班停課。不過到目前為止，縣府仍無回應。
不過，到上午10時許，各地雨勢變大，傳出不少地方淹水，包括伸港鄉長春路、伸港鄉全興村中彰大橋下便道積水30公分，消防局並出動人車配合警方管制、處理，合計全縣雨量超過40釐米的十八處地點，消防局也人車前往了解。
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