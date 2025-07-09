彰化大雷雨3鄉鎮近3千戶停電 芳苑廟埕成大水池

氣象署今天上午8點發布彰化地區大雷雨即時訊息，示警區域包括彰化市、芳苑鄉等14鄉鎮市，在轟轟雷雨聲中，芳苑、埤頭、田尾等鄉鎮，因雷擊造成饋線跳脫，台電表示約有2934 戶停電搶修中。

氣象署發布的雷雨即時訊息持續到9點，不過彰化地區仍斷斷續續打雷下雨，彰化雷雨特報受影響鄉鎮市包括彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉、二林鎮、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉等。

芳苑、埤頭等地在雷雨聲中傳出停電，有民眾說洗衣機洗到一半就停了，由於昨天的大雷雨部分地區水淹及膝，有大樓地下室還淹水，民眾紛紛趕著把車子移到較安全地方。

台電表示，芳苑埤頭田尾一帶，因雷擊造成饋線跳脫，經轉供後尚有2934 戶停電中，已派員查處搶修中。

芳苑鄉草湖與王功地區昨天都淹水，今天一早到大雷雨也讓民眾很心驚，信義村鎮海廟的廟埕在今天上午雷雨後也淹水成大水池。