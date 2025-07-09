彰化又降大雷雨 芳苑等地區2934戶停電

彰化縣今天上午又降大雷雨，導致芳苑鄉等多個鄉鎮市饋線跳脫，經台電轉供後縮小停電範圍，目前有2934戶停電，台電人員持續搶修。

交通部中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部及馬祖有局部大雨發生的機率。

台灣電力公司彰化區營業處表示，芳苑鄉、埤頭鄉、田尾鄉一帶，因雷擊造成饋線跳脫，經台電透過互聯供電饋線轉供，尚有2934戶停電，已派員查處搶修中。

彰化區處表示，昨天通報案件有一處大樓停電103戶因地下室淹水無法搶修外，其餘已完成復電；此大樓於今天凌晨完成抽水，彰化區處已備妥人力，待配電設備乾燥後再行搶修。