快訊

清水溪草嶺段驚現堰塞湖 竹山鎮長示警：若異常速撤離

台灣會上榜？川普預告：今日至少公布7國關稅稅率

雨彈升級！竹竹苗豪雨特報 從北到南12縣市大雨狂轟

聽新聞
0:00 / 0:00

清水溪草嶺段驚現堰塞湖 竹山鎮長示警：若異常速撤離

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮清水溪草嶺段疑似因連日豪雨與颱風影響形成堰塞湖，恐有潰堤風險。竹山鎮長陳東睦於8日晚間緊急透過社群平台對外發布警訊，呼籲民眾切勿靠近或進入清水溪河道，並特別提醒下游八個里居民提高警覺、隨時準備應變，避免災害釀成傷亡。

陳東睦指出，目前初步掌握草嶺段上游疑似有大量土石堆積，已造成水流壅塞，形成潛在堰塞湖，若因後續降雨導致潰決，恐將衝擊下游聚落，影響層面廣泛。他點名桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等八個里為警戒重點區域，請當地居民務必提高警覺，密切注意水情與周邊變化。

陳東睦提醒，若發現水流濁急、漂浮大量木頭、沙石聲響異常等潰決前兆，請務必立即撤離、並通報里長協助處理，勿貿然前往觀察或攝影，以免釀成意外。

竹山鎮公所表示正與經濟部水利署第四河川分署密切聯繫掌握狀況。陳東睦請鄉親彼此守望、隨時留意官方資訊，共同守護家園安全。

竹山鎮清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供

南投縣 草嶺 陳東睦

延伸閱讀

雷雨釀台3線竹山路段一度淹水 南投貓羅溪預置抽水機

影／丹娜絲狂風肆虐南投2.1萬戶停電 這地區最慘…搶修中

憑「浩克慢遊」兩度奪金鐘 王浩一心肌梗塞68歲辭世

南投老翁偷香蕉…一口氣暴吃16根遭逮 恐是1疾病釀禍

相關新聞

南投竹山前山路 每日2時段禁行大車

南投縣竹山鎮前山路附近特定農業用地遭違規開發，成為大型重機具堆置場，不僅違法也造成大量大型車輛頻繁進出。警方公告每日早上...

清水溪草嶺段驚現堰塞湖 竹山鎮長示警：若異常速撤離

南投縣竹山鎮清水溪草嶺段疑似因連日豪雨與颱風影響形成堰塞湖，恐有潰堤風險。竹山鎮長陳東睦於8日晚間緊急透過社群平台對外發...

彰化罕見3小時累積350毫米雨量 傍晚淹水漸退

彰化今早豪雨不斷連下3個多小時，造成各鄉鎮市淹水嚴重，其中彰化福興鄉累積雨量將近350毫米，鹿港鎮、永靖鄉約300毫米，...

台中多處淹水 綠議員批盧秀燕只做總統夢…中市府回應了

台中連日強降雨，導致多區嚴重淹水。台中市議會民進黨團今質疑北區德化街「有水溝蓋卻無水溝」導致淹水，台中市長盧秀燕5日卻在...

彰化大雨逢大潮各地淹水 縣長王惠美視察調派抽水機

彰化縣今天上午雨勢猛烈，適逢大潮，鹿港鎮等沿海鄉鎮淹水嚴重，縣長王惠美前往勘災，並調派抽水機抽水，加速消退積水。另外，員...

彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒希望停班停課

彰化今天多鄉鎮被列為淹水一級警戒，從上午9點左右一路下到下雨1點半左右才漸歇，造成多處淹水災情，車輛行人寸步難行，彰化縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。