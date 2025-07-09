清水溪草嶺段驚現堰塞湖 竹山鎮長示警：若異常速撤離

南投縣竹山鎮清水溪草嶺段疑似因連日豪雨與颱風影響形成堰塞湖，恐有潰堤風險。竹山鎮長陳東睦於8日晚間緊急透過社群平台對外發布警訊，呼籲民眾切勿靠近或進入清水溪河道，並特別提醒下游八個里居民提高警覺、隨時準備應變，避免災害釀成傷亡。

陳東睦指出，目前初步掌握草嶺段上游疑似有大量土石堆積，已造成水流壅塞，形成潛在堰塞湖，若因後續降雨導致潰決，恐將衝擊下游聚落，影響層面廣泛。他點名桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等八個里為警戒重點區域，請當地居民務必提高警覺，密切注意水情與周邊變化。

陳東睦提醒，若發現水流濁急、漂浮大量木頭、沙石聲響異常等潰決前兆，請務必立即撤離、並通報里長協助處理，勿貿然前往觀察或攝影，以免釀成意外。