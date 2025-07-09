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南投竹山前山路 每日2時段禁行大車
南投縣竹山鎮前山路附近特定農業用地遭違規開發，成為大型重機具堆置場，不僅違法也造成大量大型車輛頻繁進出。警方公告每日早上6至8時、下午4至6時禁止大車進入前山路，設置標示引導改道，保障居民通行安全。
南投縣地政處長唐仁梂說，竹山鎮特定農業區違法開發為工地，重型機具進出頻繁，鋪設車道、堆放鐵管，背離農地原有用途，業者違反「區域計畫法」，地政處上月已開罰6萬元，並限期3個月內改善，否則將追加處罰。
前山路是竹山鎮通往南雲交流道的重要幹道，平日交通繁忙，但進入村莊後單線雙向通行，車道狹窄且轉彎多、視線死角多，大型車輛進入常造成交通阻塞甚至險象環生。居民反映，因特農地大車頻繁進出，威脅行人安全，附近學童出入讓民眾更不安。
議員陳玉鈴指出，特定農業用地如今違規堆置重型機具，違背土地分區使用規定，要求縣府依法裁罰、限期改善，主管單位應監督盡速恢復農地原貌，還給地方應有的生活環境。
另警方公告，在通勤與上下學尖峰時段管制。陳玉鈴表示，交通管制是短期手段，另籲縣府根本著手，查辦違規開發行為，避免竹山農地被惡意濫用，造成交通與生活品質雙重惡化。
議長何勝豐表示，應嚴查違規開發，不能讓農地利用變調，縣府有責任守住農地紅線，在第一時間介入，還給居民安全居住環境。
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