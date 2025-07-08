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彰化罕見3小時累積350毫米雨量 傍晚淹水漸退
彰化今早豪雨不斷連下3個多小時，造成各鄉鎮市淹水嚴重，其中彰化福興鄉累積雨量將近350毫米，鹿港鎮、永靖鄉約300毫米，彰化縣府水資處說，短時間內累積雨量達300毫米以上的紀錄在彰化相當罕見，多處雨勢在短時間內超過當地防洪水位，才會造成淹水。
彰化縣府水資處今開設二級水情應變中心，共受理61件災情通報，水資處說，今天雨勢從北彰化往南彰移動，鹿港公會堂一帶上午9點半水位就達10到18公分，過不了多久又達30公分，水位上升迅速；員林龍燈公園滯洪池上午約兩小時就滿水位，無法繼續抽水注入，加上雨勢未停歇，造成淹水。
彰化鹿港今成水鄉澤國，鹿港鎮中正路上一處大樓，地下停車場直接變成大水池，雨水不斷的往地下室灌，停在停車場的車子全部遭殃，摩托車甚至被滅頂，雨勢下午1點多停歇，鹿港公所指出，下午陸續退水，但發現3點多員林大排閘門內的水水位仍過高，影響水退的速度。
有鹿港鎮民指出，為何不加派抽水機因應，導致全鎮淹水嚴重，水資處說，鹿港公所今天10台固定式抽水機火力全開，加上2台緊急備用抽水機，但雨量集中，水位上升速度超過預估值，仍造成短時間積淹水。
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