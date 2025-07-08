颱風遠離後又強降雨 彰化縣48處積淹水

颱風丹娜絲帶來強降雨造成中南部積淹水災情，中央災害應變中心今天表示，目前彰化縣仍有48件、雲林縣有3件積淹水，正積極處理中，並請國防部盤點兵力以支援災區復原。

中央災害應變中心下午召開第11次工作會報，由副指揮官、內政部消防署副署長簡萬瑤主持。

災情監控及搜索救援組表示，全國災情總計7638件，台南市多達3935件，嘉義市1596件、嘉義縣796件。

傷亡統計部分，2人死亡（台南市）、681人受傷，其中台南市傷者270人最多，嘉義市169人、嘉義縣148人。

由於這次風災重創嘉南地區，內政部國土管理署表示，嘉義縣、市及台南市都提出請求協助災後復原工作，包括中央單位和9縣市都積極馳援。

水電維生組提到，今天因強降雨又造成台中市、彰化縣和雲林縣積淹水，共計62件，目前仍有51件未退水，分別為彰化縣48件、雲林縣3件。

此外，這次全國曾停電逾83萬戶，待修復11萬970戶（復電率87.19％），停電區域在南投、嘉義、雲林、台南及高雄，預計今天深夜11時完成復電；電信市話曾中斷1萬2278戶、待修復1991戶，基地台受損1378座、待修復490座。

農林漁牧組表示，農業災情通報總損失約新台幣10億9633萬元，以嘉義縣損失5億2212萬元（占48%）、台南市損失2億8160萬元（占26%）、雲林縣損失2億6339萬元（占24%）及屏東縣損失1149萬元（占1%）較為嚴重。

同時， 農作物受損以文旦柚較嚴重，損失1億3887萬元，次為香蕉、竹筍、柳橙及椪柑等。

菜價部分，台北果菜市場昨天休市，今天開市交易量增，因承銷人庫存備貨尚足，加上颱風後受損蔬菜市場到貨參差，導致交易價格下跌；西螺果菜市場今天因雨後產地供應量減，市場到貨品質差，導致價格下跌。

交通工程組提到，觀光方面，澎湖旅客都陸續補上機位，已無滯留旅客；馬祖地區滯留旅客數約994人，海空運正進行疏運；小琉球部分，因東琉線今天復航，已無滯留遊客；綠島滯留旅客536人、蘭嶼78人，今天船班正常可完成疏運。

疏散撤離部分，截至下午2時止，共11縣市進行疏散撤離，累計撤離人數共3769人；收容安置組部分，仍有台南市開設10處收容安置處所，收容安置65人。

針對災後復原工作，環境部表示，督導地方環保局環境整頓作業，經統計環保清潔人力565人次、清潔車輛83輛，清除污泥計51.2公噸、一般廢棄物（含垃圾）44.945公噸。

簡萬瑤最後裁示，由於中南部仍有部份災情發生，請相關單位注意後續處理；由於行政院長卓榮泰今天到災區勘查，部分縣市首長提出請求兵力支援申請，請國防部進行盤點、支援。