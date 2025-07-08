超商成為長者與社區交流新據點 教社區孩童創意果乾吐司
台中多位永信日間照顧中心的長者們，與7-ELEVEN甲旺店攜手舉辦「果然好時光」體驗活動，以自己親手製作的果乾，教導社區孩童製作創意果乾吐司，拉近世代距離，也讓便利商店成為凝聚人情溫度的社區新據點。
永信社會福利基金會副主任吳曉菁表示，高齡化社會中，照顧不應只侷限於日照中心，應帶領長者走入社區參與生活。便利商店早已不只是單一的購物空間，更是社區照顧延伸的重要場域。
這場活動中，長者從被照顧的角色，轉變為活動引導者，主動向孩童分享如何將果乾與吐司、氣泡水巧妙結合，發展出創意果乾料理。
永信日照的「阿甘奶奶」分享她的生活經驗，她是客家人，年輕時家裡如果有多的蘿蔔、高麗菜、長豆，捨不得浪費，就會曬成菜乾再拿來煮，是生活的一部分；她說沒想到現在到日照中心，有人教她用烤箱也可以把水果烤成果乾，還能到便利商店教小朋友做果乾吐司、果乾氣泡飲，新鮮好玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言