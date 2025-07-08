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雷雨釀台3線竹山路段一度淹水 南投貓羅溪預置抽水機

中央社／ 南投縣8日電

南投縣今天多個鄉鎮降雷雨，台3線指標227公里處靠近竹山交流道路段一度積淹水，隨著雨勢減緩已消退；另外，南投縣政府在南投市貓羅溪預置抽水機，視情況隨時展開排水作業。

南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地今天降雷雨，省道台3線指標227公里處、竹山鎮外埔橋靠近竹山交流道路段，下午短暫積淹水，南投工務段一度實施調撥車道，隨雨勢減緩，目前積水消退；另外，台3線雲林縣林內鄉靠近南投縣竹山鎮路段也一度積滿泥水。

經濟部水利署下午陸續針對南投市、竹山鎮發布淹水一級、二級警戒，及名間鄉淹水二級警戒；南投縣政府表示，颱風過後，南投市、名間鄉、草屯鎮今天強降雨，呼籲民眾遠離低窪地區，停在南投市貓羅溪兩岸車輛儘早撤離，縣府除派員密切監視貓羅溪水位，也沿貓羅溪預置抽水機，視情況隨時展開排水作業。

南投縣 淹水 雷雨

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