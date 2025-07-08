台中多處淹水 綠議員批盧秀燕只做總統夢…中市府回應了

台中連日強降雨，導致多區嚴重淹水。台中市議會民進黨團今質疑北區德化街「有水溝蓋卻無水溝」導致淹水，台中市長盧秀燕5日卻在台北掃街反罷免「做總統夢」，把淹水問題推給「極端氣候」，要求盧秀燕對災情負起責任。

建設局指出，北區德化街工程道路周邊設置多處排水格柵，已於4月汛期前均已拆模，為強化低窪排水，德化街口在6月新增施作開孔，預計未來驗收後可做分洪之用，不影響此次颱風強降雨的排洪，為消除民眾疑慮，該模板已於7月6日移除。

民進黨團總召王立任表示，台中市各區幾乎都傳出積水災情，甚至出現排水孔倒灌、人孔蓋掀起、車輛拋錨與住戶浸水的慘況，市府每年編列數億的經費在基礎建設，結果一場大雨就讓台中全面失守，防災整備基本功根本淪為笑話，盧秀燕應該要為此承擔責任。

議員陳俞融提到，台中市北區德化街竟爆發「有水溝蓋卻無水溝」荒謬現象，當地從沒淹過水，此次竟然因水溝下方被塑膠板封死，喪失排水功能，導致大雨來襲時嚴重淹水，市府在監工與驗收上嚴重失職。

議員張芬郁痛批，盧市府團隊不能在每次災後才說「要改善哪裡」，台中需要的是百年防汛整體規劃；這次颱風前的豪雨，台中市顯然不及格，未來的考驗會更嚴峻，希望盧市長拿出治理台中的能力。

議員張家銨說，盧秀燕早在颱風來襲前一天，已掌握台中各地因強降雨造成多處積水災情，盧卻在颱風來的當天選擇北上為同黨立委掃街反罷免，市長重視政治大於市民安全，證明她早已無心市政、不把市民生命財產放在眼裡。議員林祈峰也說，盧市長忙著去台北掃街「做總統夢」，將淹水問題推給「極端氣候」。

議員林德宇說，台中淹水災情頻傳，盧市長除周六晚上從北部輔選行程後，急忙視察淹水狀況之外，周日、周一連續兩天只躲在災害應變中心聽取報告，治水淹水的改善，絕對不是在辦公室作業，抨擊市長的行動管理在哪？

水利局表示，受丹娜絲颱風外圍環流影響，台中市近日出現局部強降雨，其中文心路10分鐘降雨達20毫米，相當於小時雨量120毫米，已超過排水系統的負荷量。不過雨停歇後水也迅速在20分鐘消退，顯示整體排水系統運作正常。