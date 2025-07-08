彰化大雨逢大潮各地淹水 縣長王惠美視察調派抽水機

彰化縣今天上午雨勢猛烈，適逢大潮，鹿港鎮等沿海鄉鎮淹水嚴重，縣長王惠美前往勘災，並調派抽水機抽水，加速消退積水。另外，員林市信義巷淹水約80公分，消防緊急協助疏散9人。

彰化縣上午持續下大雷雨，不僅造成多條饋線跳脫，多個地區停電，各鄉鎮市也陸續出現積淹水。其中，彰化縣消防局第二大隊員林分隊在返隊途中，發現信義巷淹水80公分，立即聯繫里長及公所，協助將9名民眾疏散至三和社區活動中心。

許多網友紛紛湧入王惠美臉書（Facebook）留言要求停班停課；也有網友認為現在路上淹水，宣布停止上班上課反而危險。

王惠美上午前往鹿港公會堂等地區視察，隨後前往員林市員基醫院及三和公園等周邊區域關心淹水情形。

王惠美表示，颱風丹娜絲雖已遠離，但受西南氣流影響，彰化各地雨量非常大；她舉鹿港為例，時雨量約在100多毫米，鹿港公會堂、鹿港老街等地屬較低窪地區，又遇農曆十四大潮，因此水勢暴漲，已請縣府水資處加派抽水機運作，加速將積水消退。

鹿港鎮長許志宏說，公所針對淹水地區都有架設抽水站，盡快將水抽完，讓居民能安全使用道路，呼籲民眾出門時注意周邊漂流物，公所也備有沙包因應。