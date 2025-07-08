彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒希望停班停課

彰化今天多鄉鎮被列為淹水一級警戒，從上午9點左右一路下到下雨1點半左右才漸歇，造成多處淹水災情，車輛行人寸步難行，彰化縣長王惠美臉書今貼文提醒民眾注意安全，卻被網友留言灌爆，一面倒都希望今天停班停課。

王惠美臉書今天上午貼文提醒民眾強烈雷雨帶、雷雨胞非常猛烈，仍在我們上方，提醒大家注意用路安全，非必要暫時不外出；雷擊頻繁，請留意家中電子設備、用品；遠離空地、高處、水邊。

貼文一小時立即引來快要1千則留言，大都是不滿縣府預估錯誤，昨天颱風假風平浪靜，今天大雨釀災卻未停班停課，有留言說「以後放颱風假應該放在颱風走後的隔天」、「該停班停課了、太危險了」、「我要的不是小心一點，是下午停班停課好嗎」、「今天暴雨，上班才半小時工廠停電。」讓民眾無奈不已，也有人酸「彰化需要的不是巨蛋，是抽水機」。

對此彰化縣府指出，目前雨勢已停，明天是否停班課，晚上開會才決定，彰化縣府水資處目前已開設二級水情防災，針對目前造成淹水40公分以上的地區進一步監控。

彰化縣長王惠美上午前往鹿港公會堂等易淹水地區視察，隨後前往員林市員基醫院及三和公園等周邊區域關心淹水情形。