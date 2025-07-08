莊競程辭職投入中五罷免 看盧秀燕本命區的政治效應

行政院中辦執行長莊競程請辭職務，正式下場，對中五罷免戰等同正式轉化為一場「選舉前哨戰」，意涵是提升政治高度與正當性，也是當地罷免力圖轉向「準補選」的過程，莊有前次選舉得票基礎，顯著刺激綠營的組織動員力道。

莊競程前屆首次投入平生第一場選舉，就打敗尋求連任的資深立委沈智慧，緣於他以高學歷、高專業的素人之姿參選，加上他的舅舅曾朝榮號稱「北屯王」在地基礎相當札實，還有2020的政治氛圍大不利藍營，主客觀因素加乘，莊競程打贏了盧秀燕的本命區。

中五選區上屆派出素人莊競程，因當地一向被認為藍營鐵板一塊，綠營無人應戰，沒想到莊競程撼動藍軍大本營，直到2024年盧秀燕力挺子弟兵，讓連任兩屆議員的黃健豪輕騎過關。

莊競程2024年選舉雖敗選，但拿下11萬餘票，顯示中五選區只要綠營團結，仍可與藍白合一拚。莊舅曾朝榮是地方實力派議員，在地深耕數十年，又曾任正國會中部召集人，頗孚眾望，配合北屯、北區三位民進黨議員主導二階連署，罷免行動已有實際組織能量。莊請辭回歸，等於組織與人力全面集中火力攻擊，來勢洶洶。

不過中五為盧秀燕長年經營選區，黃健豪被視為盧「子弟兵」，若黃遭罷免，不僅傷害黃個人聲望，更雙重波及盧在台中的政治權威。「盧秀燕不是吃素的！」且盧在地執政6年多，加上廿多年在地經營，「如果黃健豪被罷，國民黨立委可能倒一堆！」

中五選區，北區是老區，商業為主，藍綠版塊相當；北屯區雖傳統藍大於綠，但這6年來移入近4萬人口，北屯「新移民」來自附近縣市，與原區域多無情感聯結，對罷免的態度成為雙方潛在變數與風險，

盧秀燕早已被綠營鎖定是2028年總統潛在人選，民進黨會盡全力猛攻，而國民黨勢必將防守資源及火力集中於此，保住象徵盧秀燕的政治根據地，中五在莊競程宣辭職後，從區域政治影響升級為藍綠對決，成為全台觀察重點。

若此役成功，不僅可能動搖盧系權力核心，更將成為民進黨進攻其他選區罷免的範本；若失敗，則將反映罷免運動的動能瓶頸，也可能反噬民進黨在中部地區的政治信任度。