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彰化雨狂倒！轎車涵洞滅頂 員林水深80公分居民預防性疏散

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化淹水災情頻傳，還有民眾開車到花壇鄉北口涵洞卻差點被滅頂。圖／葉尚雯提供
彰化淹水災情頻傳，還有民眾開車到花壇鄉北口涵洞卻差點被滅頂。圖／葉尚雯提供

丹娜絲颱風剛走，但今天彰化雨勢大又急，雷聲也持續不斷，上午10點多已有4千多戶停電，員林市信義巷一因淹水嚴重，部分路段深達80公分，彰化消防局已緊急協助居民預防性疏散，目前聚集到到附近活動中心。

彰化淹水災情頻傳，還有民眾開車到花壇鄉北口涵洞卻差點被滅頂，幸好及時逃出，卻眼看車輛快被水淹沒，警方目前已到現場拉封鎖線。花壇鄉民代表葉尚雯說，花壇監理站前面的大排水溝溢堤，過去很少淹水的中山路都淹了，實在很嚇人。

彰化上午9點左右大雨持續到現在，加上雷聲隆隆，有民眾在二林鎮往北斗路段看到「閃電連續劈電桿」的畫面，閃電直接打中電線桿，瞬間爆出火球。

台電彰化區處表示，這場雷雨造成台電多條饋線跳脫，災情集中在芳苑、福興、線西、伸港等沿海鄉鎮，連溪湖、和美部分地區也受影響，部分地區已透過互聯供電饋線轉供，縮小停電範圍後，目前受影響用戶約4478戶。

台電彰化區處表示，因打雷持續，人員在高處維修恐有落雷的危險，多少影響搶修進度，目前已加派人員全力查修中，請民眾耐心等候。

台電 彰化 淹水

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