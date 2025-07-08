后里三線路跨橋改建工程 力拚9月底前完工通車便利交通

為加速推動國道1號后里區三線路及舊社路跨越橋改建工程，立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，她肯定整體工程進度超前9.05%，期待三線路跨橋於9月底前完工開放通車。從原有寬度僅有3至5公尺，拓寬至10公尺，大幅改善交通便利。

現在正值后里區一期稻作進入收割期，多位農友反映濕穀載運繞道不便，楊瓊瓔今天協調高公局允諾開放部分工區便道，讓農用機具得以通行。

立委楊瓊瓔今天邀集交通部高速公路局、台中市議員陳本添、邱愛珊及后里區18里的里長、后里區農會及農友代表，前往三線路跨橋工區現勘，也關心三線路跨越橋、舊社路改建、水管橋及周邊道路工程進度。

交通部高速公路局簡報說明，該工程涵蓋三線路、舊社路兩座跨越橋，及新建水管橋，全長分別為51公尺，橋梁型式採用鋼箱型梁橋，施工難度高，尤其舊社路跨越橋將待水管橋完工後方可拆除重建，工程需精密銜接，以不影響周邊交通為前提，目前整體工程進度51.34% ，超前9.05%。

交通部高速公路局指出，三線路跨越橋的橋面版已於5月底澆置完成，目前正進行橋護欄與伸縮縫安裝，預計7至8月陸續完工，而引道路段AC鋪築預計8月中旬完成，包含三重東路及無名路等聯外道路，也將於9月底前一併開放通車。

后里區一期稻作進入收割期，多位農友反映濕穀載運需繞道而行，作業不便。楊瓊瓔在會中協調高公局與施工單位，要求兼顧農民實際需求，獲得正面回應，允諾開放部分工區便道，讓農用機具可通行，現場農友對此深表肯定。

市議員陳本添指出，三線路跨橋狹窄已困擾地方多年，早年僅容許單車通行，往來后里與舊社兩地經常需相互禮讓，改建計畫等了多年，終於在楊委員積極爭取下動工，期待完工通車帶來便利。邱愛珊也肯定橋梁拓寬工程進度超前，鄉親都引頸期盼，她感謝楊瓊瓔委員協調高公局開放部分工區便道，迅速解決農用機具通行問題。

楊瓊瓔表示，三線路跨越橋過去寬度僅有3至5公尺，雙向車輛無法同時通行，長年為地方交通瓶頸。經多年爭取，成功獲得中央核定2.58億元經費，將跨橋拓寬至10公尺，車道配置為雙向各一車道，各寬3.5公尺，並設有路肩與防護設施，同步改建水管路，大幅改善道路通行效率。