農地變重機具堆置場害交管崩 竹山前山路「大車禁入令」上路
南投縣竹山鎮前山路附近特定農業用地遭違規開發，成為大型重機具堆置場，不僅違法也造成大量大型車輛頻繁進出。警方已決議每日早上6至8時、下午4至6時禁止大型車輛進入前山路，設置標示引導改道，保障居民通行安全。
前山路為竹山鎮通往南雲交流道的重要幹道，平日交通繁忙，但進入村莊後，僅為單線雙向通行，車道狹窄且轉彎處多、視線死角多，一旦有大型車輛進入，常造成交通阻塞甚至險象環生。居民反映，許多大車因特農地堆置場頻繁進出，對學生通學、行人安全都構成威脅。
陳玉鈴指出，該特定農業用地原應作為農業生產使用，如今卻擺放重型機具，完全違背土地使用規定，已在議會質詢農業處與地政處，要求依法裁罰、限期改善，並督促相關單位儘速恢復農地原貌，還給地方應有的生活環境。
為降低交通風險，警方已與地方協調，針對通勤與上放學尖峰時段進行管制，決議每日早上6時至8時、下午4時至6時，禁止大型車輛進入竹山鎮前山路，並於沿線設置標誌及改道指引。
陳玉鈴表示，雖然交通管制是短期手段，但可有效紓解目前的安全壓力。她也呼籲縣府從根本著手，查辦違規開發行為，避免竹山農地被惡意濫用，造成交通與生活品質雙重惡化。
議長何勝豐表示，對違規開發應嚴查，不能讓農地變調，縣府有責任守住農地紅線，更應在第一時間介入，還給居民安全又乾淨的家園。
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