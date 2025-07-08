台中拚城市降溫 宜居建築鼓勵垂直綠化6年增上萬喬木

極端天氣加劇，都市熱島效應日漸嚴重，全台各地飆破40度不是新聞，都市降溫成為大城市重要課題。台中6年前公布宜居建築法規，透過容積獎勵鼓勵建築設置垂直綠化，目前全市已增加超過萬株建築中的小喬木，相當於7.3座文心森林公園。

台中市政府今天開市政會議，專案報告城市降溫。市長盧秀燕說，台灣面臨極端天氣，產生嚴重的熱島效應，過去不太可能超過40度，近年包含花蓮、新北等地都曾飆破40度，城市的降溫減碳綠化非常重要，她2018年競選市長時就提出引風、增綠、留藍的政策白皮書，6年半下來已有部分成果。

都市發展局長李正偉表示，台中市最熱的地區位於市區與大里區，海線等郊區較涼，夏天時溫差約3.5度，可見到明顯的都市熱島效應。市府建構全市的藍綠生態網絡，畫設10.95萬公頃的國土保育區，約占全市土地2分之1，再透過大安溪、烏溪2大藍帶引風，並退縮建築形成風廊。

李正偉指出，單靠公部門建置綠地或公園預算有限，市府2019修正都市更新條例，給予城市風廊建築容積獎勵，如退縮人行步道、設置廣場等開放空間、提供綠美化等等，共6項，分別提供2%到8%容積獎勵，增加民眾申請都市更新的誘因。

除此之外，台中市也訂定宜居建築政策，2018年11月修正都市計畫法台中自治條例，在建築物設置垂直綠化設施，最多可獎勵10%容積率。李正偉表示，宜居建築發布迄今，已核發287案、完工45案，設置1萬1024株小喬木，相當於7.3座文心森林公園，宜居固碳量增加4642公噸。

建設局長陳大田指出，市府積極打造平面綠帶，尤其是高架交通設施下方的綠帶，如鐵路高架化後橋下的綠空廊帶、台74線高架橋下的台中之心，分別長21.7公里與17.2公里；市府也透過美樂地計畫增設公園，目前人均綠地面積已提升到每萬人9.46公頃，居六都第二。