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影／大豪雨加滿潮！彰化鹿港天后宮淹水 路上變小河家具、瓦斯桶漂流
丹娜絲颱風剛走，彰化大豪雨且雨勢持續，彰化鹿港被列為淹水一級警戒，鹿港天后宮、桂花巷、老街一帶都淹水，民眾涉水出入，還有雷聲隆隆，鹿港民眾說，早上已下雨超過3小時，原本較不會淹水的中山路、復興路也淹了，出入困難，相當狼狽。
因雨勢相當大，彰化縣長王惠美的臉書湧進抱怨民眾，直說放錯天，「阿美！有沒有考慮讓我們這些上班族回家呢？外面風雨真的很大」、「我們彰化要沉了」、「我車子都被淹掉了咕嚕咕嚕」。
彰化鹿港老街協會理事長黃世杰說，今天雨下太久，雨勢又大，造成鹿港溪水滿位，除了過去常淹的地方，不常淹水的路段也淹了，店家雖然有將物品墊高，但水淹至膝蓋根本躲不了，將與商圈會員聯合提專案補償。
鹿港多處路段淹水，沿路還刻見家具、鐵桶、甚至有瓦斯桶漂在路上，讓居民驚嚇不已，鹿港天后宮也因雨水來的太快，廟埕變池塘，鹿港天后宮說，今天上午啟動抽水機不斷抽水，但來不及應付如此大雨勢。
鹿港鎮長許志宏今天到鎮內勘查，鹿港公所說，公會堂有7具固定式抽水站正常運作中，菜市海堤、南分圳、清潔隊都有啟動抽水，但今天大雨又遇農曆十四滿潮，淹水狀況更加嚴峻，若雨勢趨緩希望中午過後海水漸漸退潮，才有利鎮內淹水趨緩。
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