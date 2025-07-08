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配天宮遶境綿延數公里 南投市區多路段交管請改道

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市配天宮一連兩天遶境，南投警分局將交通管制，請民眾配合避開遶境路線。圖／本報資料照片
南投市配天宮一連兩天遶境，南投警分局將交通管制，請民眾配合避開遶境路線。圖／本報資料照片

南投市配天宮將於今明兩天舉行城隍尊神遶境祈福活動，為期兩天的香陣預計將綿延數公里，穿梭南投市區多條道路。南投警分局提醒民眾，配合遶境活動將實施交通管制，屆時人車眾多，用路人請提前避開路線，遵守交管指引。

警方指出，遶境活動將於今晚18時至23時、9日12時至20時展開，行經市區主要幹道，包括南崗路、祖祠路、民族路、復興路、華陽路、中興路等區域。為維持交通順暢及民眾安全，將在上述區域的多個重要路口彈性實施交通管制，包括南崗、祖祠、芳美、三和等路段匯集處共10處，請民眾留意現場指揮及改道指示。

南投警分局長洪秋賢表示，屆時將設置禁止車輛通行與改道指示牌，呼籲外地遊客與通勤族多利用南崗路、華陽路、中興路等聯外道路繞行，減少因香陣隊伍佔用車道導致壅塞的情形。

警方強調，已要求遶境隊伍行進時靠右側及路肩行進，並請廟方派遣交通志工與督陣人員全程引導，以降低對車流的影響。也呼籲圍觀民眾遵守交通規則，不任意穿越車道，確保活動安全順利進行。

交通管制 南投 遶境

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