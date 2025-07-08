斥資千萬更新設備 彰化醫院檢驗效率翻倍 15家醫院今觀摩

彰化縣辦理萬人健檢，生化檢驗能量大，衛福部彰化醫院承接檢驗業務，自去年起陸續更新檢驗設備，原本需1天完成的檢驗量5小時可做完，今各台15家醫院到彰醫觀摩，交流提升服務量能經驗。

觀摩活動從分享會開始，彰醫院長曾孔彥說明走動式管理的初心與堅持，新冠肺炎期間到萬人健檢活動，彰醫承擔政府的檢驗重擔，檢驗室設備必須不斷升級。檢驗科主任游雅言談「小空間大整合，檢驗服務的轉型之旅」，說明檢驗室發展自動化系統的過程。

檢驗室中的血球計數系統把透過顯微鏡看片過程全自動化，透過管理看板看出檢體現況，讓醫檢師知道每個檢體現況以監控達成率，生化免疫複合機降低病人採血量並有效縮短檢驗時間，與會人員參觀時，對這些自動化系統的印象深刻。

游雅言表示，去年起陸續更新檢驗室設備，完成前處理軌道、空中天橋輸送、血球計數、管理看板、生化免疫複合機等自動化系統，醫檢師採取病人檢體後，不需要區分一般件或急件，可以直接往後投入檢體輸送帶，來自門診、病房、急診的檢體匯集後，進入空中天橋送往化驗，把人工出錯率降到最低並大幅度提升速度。