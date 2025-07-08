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斥資千萬更新設備 彰化醫院檢驗效率翻倍 15家醫院今觀摩
彰化縣辦理萬人健檢，生化檢驗能量大，衛福部彰化醫院承接檢驗業務，自去年起陸續更新檢驗設備，原本需1天完成的檢驗量5小時可做完，今各台15家醫院到彰醫觀摩，交流提升服務量能經驗。
觀摩活動從分享會開始，彰醫院長曾孔彥說明走動式管理的初心與堅持，新冠肺炎期間到萬人健檢活動，彰醫承擔政府的檢驗重擔，檢驗室設備必須不斷升級。檢驗科主任游雅言談「小空間大整合，檢驗服務的轉型之旅」，說明檢驗室發展自動化系統的過程。
檢驗室中的血球計數系統把透過顯微鏡看片過程全自動化，透過管理看板看出檢體現況，讓醫檢師知道每個檢體現況以監控達成率，生化免疫複合機降低病人採血量並有效縮短檢驗時間，與會人員參觀時，對這些自動化系統的印象深刻。
游雅言表示，去年起陸續更新檢驗室設備，完成前處理軌道、空中天橋輸送、血球計數、管理看板、生化免疫複合機等自動化系統，醫檢師採取病人檢體後，不需要區分一般件或急件，可以直接往後投入檢體輸送帶，來自門診、病房、急診的檢體匯集後，進入空中天橋送往化驗，把人工出錯率降到最低並大幅度提升速度。
彰化醫院和全球第一大體外診斷儀器商台灣羅氏醫療診斷公司合辦今活動，游雅言說，今年彰化縣「萬人健檢」將舉辦31個場次，已辦理的場次一天送來約2千檢體，在彰化醫院檢驗室自動化系統的檢驗下，5小時內完成檢驗結果，自動化效率與在萬人健檢得到充分驗證。
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