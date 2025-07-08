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影／谷關溫泉廣場改裝全新完工開放有台日吉祥物 泡腳池吸引人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物，泡腳池吸引人潮。記者游振昇／攝影
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物，泡腳池吸引人潮。記者游振昇／攝影

台中谷關溫泉廣場改裝後全新完工，現已開放，台日吉祥物裝置藝術成拍照打卡區，泡腳池的溫熱池和冷泉池，亮紅造景還可摭陽，吸引人潮到此泡腳，許多遊客從台中各地到此旅遊，看到全新舒適泡腳池，被吸引脫鞋襪坐下來享受雙腳SPA。

台中市觀旅局表示，谷關溫泉廣場土地管理機關是原民會，由中央與地方通力合作建置，第一期工程費900萬元由觀旅局負責，第二期工程費900萬元，合計1800萬元，民國106年完工。

建置近10年，溫泉廣場部分設施老舊，觀旅局去年編列250萬元，進行設施維護改善工程，包含泡腳池池體改善、既有遮陽花架除鏽上漆及加上遮陽範圍，椅板更新並增設安全扶手，既有裝置藝術塗裝上漆，提升谷關風景區觀光遊憩品質，上月底完工，溫泉廣場位於立體停車場旁，全新造景和漂亮設施，吸引遊客停車後看到就想逛。

廣場目前由觀旅局委託和平區公所管理維護，定期換水、消毒，溫熱泉和冷泉池水清澈，遊客放心脫鞋襪泡腳，台中市長盧秀燕日前和平視察，她到此泡腳池泡腳和遊客閒聊，才知當天多數遊客都是台中各地市民。

廣場有吉祥物裝置藝術，形塑溫泉區特色，建造泰雅原住民族意象之吉祥物「貝圖努乎（泰雅族語美麗之意betunux）」雕塑一座；另有與台中市溫泉區姊妹湯之一的日本鳥取縣三朝溫泉區，為祝賀谷關溫泉廣場落成啟用，致贈一座1.5公尺高之吉祥物「米莎莎」三朝氡獸雕塑，增添廣場風采，也象徵臺日溫泉觀光合作交流友誼長存。

參山處設置民國106年設置7隻「幸福泡湯熊」，介紹谷關七雄！谷關七雄，指台灣中部谷關風景區一帶的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山；為了讓遊客更認識谷關七雄，用這7座山名幫黑熊們命名。

溫泉廣場上方是原住民市集，假日約20個攤位營業，經營原住民美食、飾品與農作物等內容，盧秀燕日前首次逛此市集時，每攤逛也每攤買。

谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物。記者游振昇／攝影
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物。記者游振昇／攝影
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物，泡腳池吸引人潮。記者游振昇／攝影
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物，泡腳池吸引人潮。記者游振昇／攝影
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物。記者游振昇／攝影
谷關溫泉廣場改裝全新完工開放，有台日吉祥物。記者游振昇／攝影

吉祥物 溫泉 谷關

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