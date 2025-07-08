颱風天90歲阿嬤騎機車外出要拜拜 迷途4小時被清水警尋獲

台中一名9旬失智阿嬤颱風天騎機車外出要去廟拜拜，途中失聯家屬擔心報警，清水警分局員警4小時找到她，員警告訴她「你已騎了4個小時，先回派出所休息」，阿嬤回答「有那麼久嗎？我才剛出門不久阿」。

丹娜絲颱風來襲期間，前天中午12時，沙鹿區吳姓男子心急到清水警分局明秀派出所報案，他90歲患有失智症的母親，中午趁家人不注意時騎機車外出後，遲遲未歸不知去向，考量正值颱風警戒期間，擔心母親遭遇意外與危險，請求警方幫忙協尋。

明秀派出所副所長盧旺志與警員陳昭延獲報後，因擔心這位阿嬤安危立即展開搜尋行動，通報線上警力幫忙協尋，並過濾路口監視器，沿線尋找，經過4小時，警方在沙鹿區屏西路發現阿嬤正騎機車往南行駛。

警方立即將她安全攔停，確認她體無恙後，迅速帶返派出所並通知家屬到場，吳男感激警方趕在颱風天來臨前仍積極迅速地協助找回母親。

阿嬤被尋獲時向警方表示要騎車去清水區紫雲巖拜拜，但一直找不到要去清水區的路，警方向老婦表示「你已騎了4個小時，先回派出所休息」，她竟回答「有那麼久嗎？我才剛出門不久阿」。

明秀所長楊勝傑表示，民眾如發現可疑或需要協助的對象，請主動通報警方，他也呼籲民眾家中若有失智、年長者，可善用愛心手鍊、GPS定位裝置等科技工具，並與警政機關建立聯繫，以確保長者安全。