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影／彰化雷雨加交沿海地勢低處淹水及膝 分不清道路與排水

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉王功的街上淹水，深處及膝。圖／芳苑鄉公所提供
彰化縣芳苑鄉王功的街上淹水，深處及膝。圖／芳苑鄉公所提供

彰化縣今上午8點過後雷雨加交，沿海低窪地區陸續積水，芳苑鄉王功、漢寶等地區最深處淹水及膝，鄉公所啟用抽水站的抽水機，期盼中午後雨停積水消退。

芳苑鄉長林保玲說，王功、漢寶海尾等地勢偏低，每逢豪大雨容易淹水，今上午強降雨一時無法渲洩，街道又開始積水到足踝，最深及膝，居民連忙把泡水容易損壞的物品搬到高處，沒高地可放汽機車的只能看著愛車泡水。

沿海鄉鎮的芳苑鄉在這波大雨淹水情況最嚴重，二林鎮西庄里等地已淹水，大排水滿溢到路面，分不出道路或排水。田尾也有部分村淹水，北斗鎮有「美食街」之稱的中華路也積水到足踝。 大城鄉未傳出淹水災情，鄉公所表示，根據氣象預報將有大雷雨就啟動抽水機持續抽水，幸好都沒淹。

彰化縣二林鎮西庄里大排積水溢出，分不清排水道與路面。圖／西庄里提供
彰化縣二林鎮西庄里大排積水溢出，分不清排水道與路面。圖／西庄里提供

大雷雨 淹水

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