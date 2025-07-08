國慶晚會睽違8年回台中　盧秀燕：加強台灣國家主體意象

台中市長盧秀燕宣布，今年雙十國慶慶典在中部，10月9日晚上在台中圓滿劇場舉辦晚會，10月10日則是在南投施放煙火；台中過去2度舉辦國慶晚會，上次是2017年，睽違8年再次承辦，今年會加強台灣國家主體意象，並與南投聯合行銷。

盧秀燕說，雙十國慶晚會由立法院長韓國瑜領導的中央慶籌會主辦，已經選定10月9日在台中舉辦晚會、10日在南投放煙火；台中承辦國慶晚會很有經驗，2011年就在圓滿劇場辦過百年國慶，2017年則是在台灣體育大學田徑場，睽違8年，再度回到台中。

盧秀燕表示，今年國慶晚會地點同樣選在圓滿劇場，交通方便，有捷運和各路公車，也連結高鐵；劇場本身可容納6000到8000人，市府會在劇場旁的文心森林公園架設第二轉播現場，劇場加上公園共容納1萬4000人，歡迎大家參加，今年會加強台灣國家主體意象，也展現「台中Style」。

盧秀燕表示，台中與南投分別舉辦晚會與煙火，2縣市是姊妹市，中部也有區域治理平台，已經講好聯合行銷，不會各行其是；今年國慶3天連假，提醒全國乃至海外旅客，可提早籌畫中部國慶之旅，不只中彰投，往南到雲嘉，向北到竹苗，各縣市都有觀光旅遊平台，提供豐富的景點與美食資訊。