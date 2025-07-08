快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

國慶晚會睽違8年回台中 盧秀燕：加強台灣國家主體意象

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）宣布，今年國慶晚會在台中圓滿劇場舉行，會加強台灣國家主體意象，並展現「台中Style」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）宣布，今年國慶晚會在台中圓滿劇場舉行，會加強台灣國家主體意象，並展現「台中Style」。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕宣布，今年雙十國慶慶典在中部，10月9日晚上在台中圓滿劇場舉辦晚會，10月10日則是在南投施放煙火；台中過去2度舉辦國慶晚會，上次是2017年，睽違8年再次承辦，今年會加強台灣國家主體意象，並與南投聯合行銷。

盧秀燕說，雙十國慶晚會由立法院長韓國瑜領導的中央慶籌會主辦，已經選定10月9日在台中舉辦晚會、10日在南投放煙火；台中承辦國慶晚會很有經驗，2011年就在圓滿劇場辦過百年國慶，2017年則是在台灣體育大學田徑場，睽違8年，再度回到台中。

盧秀燕表示，今年國慶晚會地點同樣選在圓滿劇場，交通方便，有捷運和各路公車，也連結高鐵；劇場本身可容納6000到8000人，市府會在劇場旁的文心森林公園架設第二轉播現場，劇場加上公園共容納1萬4000人，歡迎大家參加，今年會加強台灣國家主體意象，也展現「台中Style」。

盧秀燕表示，台中與南投分別舉辦晚會與煙火，2縣市是姊妹市，中部也有區域治理平台，已經講好聯合行銷，不會各行其是；今年國慶3天連假，提醒全國乃至海外旅客，可提早籌畫中部國慶之旅，不只中彰投，往南到雲嘉，向北到竹苗，各縣市都有觀光旅遊平台，提供豐富的景點與美食資訊。

劇場 南投 國慶

延伸閱讀

颱風重創嘉義 台中今馳援 盧秀燕：同島一命 重建台灣美麗家園

丹娜絲減弱 盧秀燕憂災情昨晚巡海線：台中下一夜雨

台中明停班課？盧秀燕：今天下午提前宣布

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕：台中今晚6時至12時停班課

相關新聞

丹娜絲回馬槍！彰化1小時雨勢飆破100毫米 鹿港、福興列一級警戒

丹娜絲颱風剛走，但今天上午為彰化地區帶來超大雨勢，彰化多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒，鹿港鎮、福興鄉在一小時內雨量已要飆破...

國慶晚會睽違8年回台中　盧秀燕：加強台灣國家主體意象

台中市長盧秀燕宣布，今年雙十國慶慶典在中部，10月9日晚上在台中圓滿劇場舉辦晚會，10月10日則是在南投施放煙火；台中過...

豐原監理站網路競標車牌上萬副 預估8888等車牌號碼搶手

豐原監理站本月14日到16日將辦理網路公開標售自用小客貨車CBS號牌、普通重型機車PFQ號牌、租賃小客貨車RFT號牌、營...

中市AI應用 議員批鮮少導入市民服務

各縣市公共治理普遍運用AI科技，台中藍、綠議員質疑市府設有數位治理局，但多用於內部稽核，鮮少導入市民服務與互動，發展牛步...

8小時2萬人報名...日月潭泳渡將額滿 要報名要快

日月潭萬人泳渡9月28日登場，今年因前總統馬英九爭取友善高齡，縣府將參加年齡上限從75歲提高至79歲，而今天上午9時開放...

不畏健保斷頭…颱風天彰基照常運作 原因曝光

中颱丹娜絲颱風侵襲，中部各縣市都宣布今天停班停課，多數醫院也都縮減服務或停診，懷疑受健保斷頭新制影響，擔心看越多賠越多。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。