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豐原監理站網路競標車牌上萬副 預估8888等車牌號碼搶手

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原監理站7月14日上午11時起至7月16日上午11時止，辦理網路公開競標。圖／豐原監理站提供
豐原監理站7月14日上午11時起至7月16日上午11時止，辦理網路公開競標。圖／豐原監理站提供

豐原監理站本月14日到16日將辦理網路公開標售自用小客貨車CBS號牌、普通重型機車PFQ號牌、租賃小客貨車RFT號牌、營業小貨車KPB號牌共上萬副，預估8888等熱門連號車牌號碼會很搶手。

豐原監理站7月14日上午11時起至7月16日上午11時止，辦理網路公開競標，首次標售自用小客貨車號牌CBS-0001到9999共6560副、普通重型機車號牌PFQ-0001到9999共6560面、租賃小客貨車號牌RFT-2223到3000共547副號牌、二標營業小貨車號牌KPB-2222到2299共6副，有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，加入「監理服務網」會員後，即可線上參與競標。

豐原監理站長朱豐誠提醒，參與網路競標作業，為保障自己權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區內。

如有任何疑問，上班時間洽豐原監理站第一股江先生，電話：04-25274229分機120。

監理站 網路 豐原

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