中市AI應用 議員批鮮少導入市民服務

各縣市公共治理普遍運用AI科技，台中藍、綠議員質疑市府設有數位治理局，但多用於內部稽核，鮮少導入市民服務與互動，發展牛步？落後雙北、台南與桃園等地。數位治理局表示，將陸續發布AI跨局處應用，強化便民措施。

國民黨市議員陳文政指出，各縣市AI應用早已跳脫試驗階段，轉向實務導入與人力精簡。例如，審計部結合ChatGPT與影像比對工具，自動分析200萬筆判決書資料，查出地方政府1.5億採購造假等弊案；高雄市警察局運用AI影像辨識系統即時計算車速，提升交通事故處理效率8倍。

陳文政說，「AI技術本來就該拿來解決實際問題，不只是辦辦論壇、說說願景。」陳文政認為，台中雖設數位治理局，目前實際成效有限，市民未感受到便利，公務員工作負擔也未見減輕。

民進黨議員黃守達指出，作為全台第二大城，台中市在生成式AI應用仍停留在初階階段，目前主要集中在地稅局的「地稅小幫手」客服與1999市民專線的文字客服，尚未建立跨系統、即時互動的整合機制。

他舉例，台南市早已將生成式AI導入市政1999客服，具備主動理解問題、精準派工的能力；新北市則推動AI結合智慧城市服務，包括公園安全監控、建築執照審核等流程加速；桃園市開發多項AI輔助的城市儀表板，提高政策反應即時性。另台北市政府已啟用AI客服，更率先訂定「台北市政府人工智慧應用指引」。

數位治理局長林谷隆回應，市府循序推進AI應用，分為生成式與判斷式2方向；1999專線建置文字客服，年底導入主題式AI派工與智慧語音系統；地稅局「地稅小幫手」朝主動回應民眾稅務疑問優化，提升行政效率。

林谷隆指出，在判斷式AI方面，環保局利用影像辨識技術偵測「烏賊車」，並結合計程車業者通報平台，擴大稽查範圍；水利局在柳川設置AI人形辨識裝置，遇水位超標即時發出疏散警示；建設局有AI智慧巡檢車，自動監測道路平整度與裂縫。

林谷隆強調，市府持續跨局處協作，目標是在更多公共服務場域導入AI，並依循中央「生成式AI參考指引」建構治理與風險控管架構。他呼籲外界給予時間與空間，市府會推出實際成果。