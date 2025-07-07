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8小時2萬人報名...日月潭泳渡將額滿 要報名要快

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，限額2萬5000人，今天才開放報名，已有2萬人報名。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，限額2萬5000人，今天才開放報名，已有2萬人報名。本報資料照

日月潭萬人泳渡9月28日登場，今年因前總統馬英九爭取友善高齡，縣府將參加年齡上限從75歲提高至79歲，而今天上午9時開放報名，限額2萬5000人，短短8小時已有2萬人報名，其中75歲以上有4人，馬前總統則尚未完成報名。

泳渡日月潭自1983年開始舉辦，將邁入第42年，活動規模逐年擴大，從最初的580人，到現在已突破2萬人，成為國內指標性大型體育活動，其泳渡路線從朝霧碼頭入水，橫渡到對岸的伊達邵，全長3公里，前總統馬英九也是泳渡愛好者。

不過，馬英九今年屆滿75歲，超過原訂的泳渡日月潭年齡上限，但他仍想再游，經向縣長許淑華及縣府表達意願，積極爭取友善高齡泳客，縣府今年為此將年齡上限從75歲提高至79歲以下，活動也將於9月28日登場，今天起開放報名。

縣府表示，泳渡日月潭報名，需5人以上組隊參加，且禁止與陌生人組隊，今年更考量人口高齡化並鼓勵多運動，將年齡上限改為79歲，但75歲以上開放專案申請，規定需有2名具救生員資格者全程陪游，且檢附醫師健康證明才能報名。

而泳渡日月潭報名限額2萬5000人，今天上午9時才開放報名，直至下午5時，報名人數已達2萬人，明天可望額滿截止，提醒民眾要報名要快；另，今天報名者中，75歲以上有4人，均已通過初步審查，而馬前總統目前則尚未完成報名。

2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，限額2萬5000人，今天才開放報名，已有2萬人報名。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，限額2萬5000人，今天才開放報名，已有2萬人報名。本報資料照

南投 日月潭 萬人泳渡 運動 體育

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