不畏健保斷頭…颱風天彰基照常運作 原因曝光

中颱丹娜絲颱風侵襲，中部各縣市都宣布今天停班停課，多數醫院也都縮減服務或停診，懷疑受健保斷頭新制影響，擔心看越多賠越多。不過，今年首季健保申報遭「斷頭」達1.2億元的彰化基督教院，今天卻仍正常運作，總院長陳穆寬說：「彰基要信守對病患的承諾」。

衛福部健保署自今年起推行「醫院個別總額制」試辦計畫，上路後，要求各醫院每季（3 個月）健保申報點數不得超過基值，超額部分將遭減額給付，第四階則完全不予給付，就是俗稱的「健保斷頭」措施，國內很多醫院都哀鴻遍野，擔心看越多賠越多，彰基首季即被斷頭達1.2億元，也飽受壓力。

中颱丹娜絲是今年侵台的第一個颱風，中部各縣市很多大醫院因為停班停課，跟著縮減服務或停診，醫界人士指出，這與過去颱風假仍維持正常運作的做法不同，懷疑與健保斷頭新制有關，趁著放颱風假少賠一些。

今天雖然停班停課，卻是風和日麗，很多病患擔心醫院取消門診或檢查，除造成不便外，也怕影響病情。不過，彰基今天卻未放颱風假，急診、住院正常，連門診、手術、檢查都正常運作，讓病患放下心中的石頭。

彰基表示，彰基體系不僅總院如此，旗下各分院同樣堅持服務不打烊。包含彰基兒童醫學中心以及雲林、南投、二林、員林、鹿港等偏鄉地區的分院，今天也同步提供必要的醫療照護，沒有因地處偏遠或人力成本考量而停止服務。

彰化基督教醫院發言人張尚文指出，總院長陳穆寬多次強調支持健保署推行「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，因為大家要珍惜健保，各個醫院應該要進行精準的管理，而非粗暴式的管理，而且醫學中心的使命絕對不是為了賺錢，而是為了救人，醫學中心也絕對不可以拒絕其他醫院上轉的病人，不要怕「看一個賠一個」，而是要「看一個救一個 」。