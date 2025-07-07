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「傳統匠師」獲承認卻無證書 文化部：最快年底修法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市木作達人張明德（右）向市議員張芬郁陳情。圖／張芬郁提供
台中市木作達人張明德（右）向市議員張芬郁陳情。圖／張芬郁提供

台中市木作達人張明德獲文化部審查通過為傳統匠師，但卻只得一知公告，沒有證書。他為此向市議員張芬郁陳情，同時號召百人連署請願，希望文化部能核發傳統匠師證書。文化部文資局今指出，已著手修改相關法規，年底或明年初即可核發證書。

張芬郁說，全台取得文化部審查通過的傳統匠師約567人，但文化部只將名單公告在文化資產人才庫網站，對於是否具有資格，還得上網查閱，對這些具有一身工匠本事的人顯得不夠尊重。

他說，65歲的張明德曾獲教育部第九屆資深技藝師傅、中華民國第一屆十大技師楷模「金技獎」、台中市全國巧聖仙師魯班公獎木作達人組第一名，也分別在2019、2022年，通過文化部審查，取得裝飾類的小木和結構類的大木兩項傳統匠師資格，並在勤益科大、市府勞工大學開課教木工，2021年升等勤益科大副教授。包括大里振坤宮、福興宮、伸港的福安宮等多家廟宇文昌殿，都典藏張明德創作的「庇祐台灣文昌如意筆」。

張明德表示，各項進修結業都有證書，審查嚴格的匠師卻沒有。多年來，他參與各項活動都無法檢附匠師證明文件，所以才請願文化部修訂作業要點，核發傳統匠師證書，近日已獲近百人連署支持。

文化部文化資產局表示，核發證書也是文化部的方向，目前已完成傳統匠師分級證照制度之規畫，正推動「古蹟修復再利用辦法」、「文化部傳統匠師資格審查作業要點」等相關法規修正，待修法完成後，傳統匠師證照制度即可實施。

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