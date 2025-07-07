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颱風夜…八卦山大佛即時影像轉圈圈 佛眼紅光護彰化

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
昨晚颱風夜，由縣府城觀處在八卦山大佛風景區設置的「360度旋轉環景攝影機」，被網友發現異常快速旋轉，佛眼透著炯炯紅光，被網友解讀是佛光普照，庇估彰化平安。圖／翻攝自愛玩彰化 Changhua Travels
昨晚颱風夜，由縣府城觀處在八卦山大佛風景區設置的「360度旋轉環景攝影機」，被網友發現異常快速旋轉，佛眼透著炯炯紅光，被網友解讀是佛光普照，庇估彰化平安。圖／翻攝自愛玩彰化 Changhua Travels

昨晚颱風夜，縣府城觀處在八卦山大佛風景區設置的「360度旋轉環景攝影機」被發現異常快速旋轉，佛眼透著炯炯紅光。直到今天上午，彰化縣無風無災，甚至還放晴，網友說，應是大佛佛光普照，庇佑彰化。

彰化縣政府城市暨觀光處發展處長王瑩琦說，縣府在大佛風景區九龍池平台設有24小時「360度旋轉環景攝影機」，民眾透過即時影像欣賞八卦山大佛風景區全景和彰化市容，攝影機旋轉速度可以調整，提供不同角度的畫面，並在約3個定點停駐較時時間。

王瑩琦說，估計即時影像正常旋轉一圈約要2到3分鐘，但昨晚10點30分到今天凌晨2點，約持續3.5個小時異常旋轉，轉一圈只花了20秒，是否即時攝影機故障異常旋轉，會請廠商查明。

在即時攝影機異常旋轉時，今天凌晨被網友發現PO上網，鏡頭掃到八卦山大佛時，佛眼發出炯炯紅光。根據中央氣象署資料，颱風丹娜絲是昨晚深夜11時40分左右登陸嘉義布袋，正好是在即時攝影機異常旋轉時間內，引來網友熱烈討論。

有網友留言，彷彿大佛「施法轉經輪」、「超像大佛在作法！」。「這是佛光護體啦！保佑彰化平安！」、「愛的魔力轉圈圈～大佛也跟上流行！」、「颱風算什麼？我們有大佛罩！」各種創意留言紛紛出籠。

此次中颱丹娜絲來襲，網友將即時攝影機異常旋轉，解讀是八卦山大佛轉圈圈，佛光護體。王瑩琦說，感謝大佛庇佑，彰化幾乎無風無雨，合境平安。

彰化八卦山大佛除了是彰化知名地標外，也是庇佑彰化的精神象徵。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山大佛除了是彰化知名地標外，也是庇佑彰化的精神象徵。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山大佛除了是彰化知名地標外，也是庇佑彰化的精神象徵。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山大佛除了是彰化知名地標外，也是庇佑彰化的精神象徵。記者劉明岩／攝影
昨晚颱風夜，由縣府城觀處在八卦山大佛風景區設置的「360度旋轉環景攝影機」，被網友發現異常快速旋轉，佛眼透著炯炯紅光，被網友解讀是佛光普照，庇估彰化平安。圖／翻攝自愛玩彰化 Changhua Travels
昨晚颱風夜，由縣府城觀處在八卦山大佛風景區設置的「360度旋轉環景攝影機」，被網友發現異常快速旋轉，佛眼透著炯炯紅光，被網友解讀是佛光普照，庇估彰化平安。圖／翻攝自愛玩彰化 Changhua Travels

丹娜絲颱風 八卦山大佛 即時影像 彰化

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