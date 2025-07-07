彰化放颱風假放晴可逛街 網稱無災害無聊城市但「很幸福」

丹娜絲颱風重創南部，但隨著颱風結構受到陸地破壞，強度持續減弱、暴風圈也縮小，彰化縣除早上有雨勢，在上午10點左右，不僅沒雨還露出太陽，有網友在網路上抒發認為彰化被說低薪和無聊城市，但相比颱風和地震下，還是覺得住彰化很幸福，引起許多網友共鳴。

彰化縣今天放颱風假，但風雨不明顯，接近中午彰化市區甚至放晴、地面乾燥絲毫沒有下雨痕跡；彰化市好樂迪KTV原本上午休息，下午恢復營業，彰化市知名牛排館中午仍有排隊人潮。

今早有網友在臉書社群「彰化人大小事」發文詢問哪裡有災情，因開門外面微風微雨，覺得住在彰化很幸福。有網友回應「爽賺一天假，不香嗎」、「彰化往南災情頻傳真的很幸運」、「因為有八卦山大佛跟南瑤宮媽祖保佑」等。