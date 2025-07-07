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泳渡日月潭今開放報名 馬英九爭取75歲以上滿足2條件可報名

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，今天起開放報名，限額2萬5000人。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，今天起開放報名，限額2萬5000人。本報資料照

日月潭萬人泳渡將於9月28日登場，今天開放報名，限額2萬5000人；唯經前總統馬英九爭取友善高齡泳客，縣府今年將參加年齡上限從75歲提高至79歲，但75歲以上需有2名具救生員資格者全程陪游，並檢附醫師健康證明才能報名。

日月潭泳渡自1983年開始舉辦，將邁入第42年，其中2年停辦，一次是2005年的龍王颱風過境，再來就是2021年受新冠肺炎疫情影響；活動規模更是逐年擴大，從最初的580人，到現在已突破2萬人，成為國內指標性大型體育活動。

而泳渡路線從日月潭朝霧碼頭入水，橫渡到對岸的伊達邵，全長3公里，每年2萬多名泳客分批下水，感受潭區風光，還能邊游邊打招呼，歡樂氣氛猶如嘉年華，前總統馬英九也是泳渡愛好者，去年9月11度挑戰成功，以2小時53分完賽。

不過，馬英九今年屆滿75歲，已超過泳渡日月潭年齡上限，但他仍想再游，去年泳渡後，頻向縣長許淑華及縣府表達泳渡意願，積極爭取友善高齡泳客，經縣府與主辦單位討論評估後，今年將泳渡參加年齡上限從75歲提高至79歲。

今年的日月潭萬人泳渡活動將於9月28日登場，並自今天起開放報名，開放8歲以上（2017年9年28日後出生）、79歲以下（1946年4月1日前出生），需5人以上組隊參加，且禁止與陌生人組隊，限額2萬5000人，額滿即截止。

縣府表示，除了馬英九爭取，近年泳渡也常有高齡泳客盼開放，經考量人口高齡化並鼓勵多運動，今年提高泳渡年齡上限至79歲，但75歲以上開放專案申請，並規定需有2名具救生員資格者全程陪游，且檢附醫師健康證明才能報名。

2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，今天起開放報名，限額2萬5000人。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，今天起開放報名，限額2萬5000人。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，今天起開放報名，限額2萬5000人。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，今天起開放報名，限額2萬5000人。本報資料照

日月潭 運動 醫師 馬英九

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