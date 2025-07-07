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嘉義長庚醫院急診門口刮強風 救護車被吹走險釀禍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院門口今天清晨刮起強風，一輛救護車險被吹走。圖／翻攝自Threads lala780219
嘉義長庚醫院門口今天清晨刮起強風，一輛救護車險被吹走。圖／翻攝自Threads lala780219

丹娜絲颱風深夜登陸嘉義縣布袋鎮，伴隨劇烈強風釀災情，台南市消防局關嶺消防分隊今天清晨將傷患送至嘉義長庚醫院，不料風勢過於強勁，救護車停在急診室門口直接被吹飛，車輛左側一名救護員抵擋不住被推擠，所幸後來停下，沒有造成人員傷亡。

有網友在臉書社團「爆料公社」po出一段影片稱，嘉義長庚醫院急診室外，有輛救護車一度被強風吹走，嚇壞當時所有醫護人員，且有一名救護員就站在救護車旁邊，隨著救護車被強風吹動，救護員也跟著被推擠，所幸救護車後來終於停下，也沒有造成人員受傷。

丹娜絲登陸嘉義刮起最大15級強陣風，許多路樹被吹斷、連根拔起，還有招牌、鐵皮、水塔等掉落，甚至連工地簡易警衛室都被吹倒，風勢相當強勁，嘉義縣截至目前共有39人受傷，多為有事臨時出門，被傾倒路樹砸傷，還很多屋頂都被吹走，民眾等待安置。

丹娜絲颱風 嘉義 救護員 救護車

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