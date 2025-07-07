中市颱風無災 台電台中區處加派人手南下支援雲嘉

丹娜絲颱風過境，台中地區僅有少數之零星故障停電事故，已即時修復供電，未造成之重大停電災情。據台電台中區處表示，因此已加派74名工作人員及大型工程車輛16台前往受災較為嚴重之雲林、嘉義地區支援搶修作業。

台電台中區處長顏錦義處說，丹娜絲為中部地區帶來龐大降雨量，但台中地區僅有少數之零星故障停電事故，不過仍再次提醒民眾，務必小心防患地下室配電設備淹水，避免造成停電事故，甚至造成感電。另外，台電也特別加強樹木修剪及山區巡視，減少因大雨折斷掉樹木壓倒線路，或因大雨土石流失造成電桿桿基不穩，影響供電。