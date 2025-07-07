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颱風天清垃圾彰化縣不同調民眾困擾 環局：各官網會公布
颱風天停收垃圾，彰化縣各鄉鎮市不同調，網友到群組詢問「今天有沒有收？」有的鄉鎮宣布停收，有的預計下午開始清運；環保局表示，鄉鎮市公所視天氣狀況決定停收與否，不必通報環保局，民眾需到公所官網查看最新訊息。
截至今上午，丹娜絲颱風在彰化縣的風勢和雨勢各鄉鎮市不同，八卦山區及沿海的鄉鎮風雨較大，平原區鄉鎮風雨都不大甚至出太陽，有些鄉鎮市昨宣布今停止清運，例如彰化市、員林市、溪湖鎮等鄉鎮，有的鄉鎮視風雨狀況機動調整，例如田尾鄉今上午定點清運，下午恢復正常清運。
環保局表示，縣政府宣布放颱風假，照理說清潔隊跟著放假不收垃圾，但最後決定由鄉鎮市公所視天氣狀況而定，部分鄉鎮可能下午無風無雨就恢復清運，相關訊息在各公所官網公布，上班的清潔隊員應依規定補假一天。
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