丹娜絲減弱 盧秀燕憂災情昨晚巡海線：台中下一夜雨

颱風丹娜絲已在今天清晨6時許，從桃園、新竹交界出海，台中市長盧秀燕今早9時，在消防局災害應變中心，主持第三次工作會報，盧說，昨晚還到海線巡視，返程時已感覺有風雨，昨晚「台中下了一夜的雨」，目前雨仍在下，丹娜絲外圍環流也很大，提醒市民提高警覺。

市長盧秀燕說，昨天前往海線、沙鹿、龍井一帶，巡視到10點，去程時平靜，返程即有風雨，昨天「台中下了一夜的雨」，各地區大小不一，雨水非常充沛，海線地區目前仍有大雨，「有點擔心台中的狀況」，今早到災害應變中心，聽取市府同仁簡報。

盧秀燕也說，颱風昨晚登陸以後，速度加快，今天清晨出海，速度前慢後快，幸好市府有提早應變處理，不過台中雨仍在下，而且丹娜絲的外圍環流很大，今天市府、市民仍要提高警覺。

根據氣象署最新資料，颱風丹娜絲過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在台北北北西方，向北北東轉西北移動，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，暴風圈也有縮小的趨勢。