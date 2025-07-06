台中大肚人行天橋遭撞 主梁破損、單側位移 市府追肇事車輛求償
台中市大肚區位在仁德路與自由路口的大道國中人行天橋，今下午遭一輛拖車上載運的大型機具撞上。撞擊發生後，市府建設局啟動橋梁檢查機制，初步檢查，雖然整體結構單側位移約2.5公分，但無立即危險性，行人仍可通行；將追查肇事車輛進行求償。
建設局長陳大田說，經專業廠商檢查，撞擊點在距墩柱約10公尺處之主梁底部，損傷情形包含主梁底部局部混凝土破損，墩柱上部止震塊局部破損、整體結構單側位移約2.5公分等，經評估暫無立即性危險。
建設局說，因撞擊點靠近橋梁中點，將進一步進行載重試驗等檢查項目，確保整體結構安全，同時也將追查肇事車輛進行求償，呼籲用路人駕車行駛道路務必遵守相關規定，共同守護行的安全。
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