應變颱風丹娜絲 盧秀燕今晚坐鎮災防中心 提醒「有備無患」

台中市長盧秀燕今天形容颱風丹娜絲「行徑詭譎、加大加快」，提早宣布6日晚間6時起停班停課，也提前宣布明天停班停課，讓市民提早做好防颱準備，盧今晚8時到消防局災防中心主持第二次工作會報，提醒市府、市民「有備無患」。

盧秀燕說，根據氣象署資訊，今晚至明中午為颱風丹娜絲影響最嚴重時段，不管登陸或擦邊，都要加強戒備，丹娜絲成長速度快，預估雨量會帶來豪大雨，寧願有備無患，隨著颱風近程，市府各局處都要更新資訊。

盧秀燕也提醒，各局處要特別標誌發布訊息的時間點，其他非關颱風、非當務之急的資訊，暫緩發出，讓市民可以了解颱風的最新資訊，以免資訊排擠。

台中市警局截至今晚7時，共接獲8件與颱風有關災情，其中道路積水、淹水有6件，協助勸導撤離1件、道路人孔蓋脫離有1件。另外山區勸導有5件8人，海邊或危險區域有13件13人。

台中市社會局彙整各區淹水、土石流潛勢溪流的保全戶名冊，共有4433人，由區公所注意轄內保全戶動態，視颱風動態、災害通報進行勸離及預防性疏散作為，6日晚間6時，台中暫無疏散撤離人數。

環保局加強動員執行道路側溝巡檢、清淤作業，避免側溝遭落葉或異物阻塞，影響正常排水，截至6日晚間6時為止，已動員703人次，巡檢長度達1740公里，清掃阻塞水溝蓋2640處，清溝長度約10.3公里。

另外梨山地區13家旅宿業，目前僅有1家有3人住宿，安全無虞；谷關地區13家旅宿業，因谷關地區目前暫無風雨，共住宿248人，也無安全疑慮，市府持續追蹤梨山、谷關地區旅宿業的住

宿人數，再逐一通知各旅宿業者勸導7日已訂房旅客更改入住期程，勿強行進入山區。

觀旅局權管休閒型自行車道、登山步道，大坑風景區14條登山步道、大安濱海樂園等觀光場域，無災損回報，今天中午12時，已完成預警性封閉。

颱風丹娜絲暴風圈逐步逼近台灣，根據氣象署截至今晚6時許的資料，丹娜絲中心在北緯 22.6 度、東經119.4 度，即在澎湖的南方約110公里處，預估明天下午5時許的中心位置，會在北緯 26.8度、東經122.6度，即在台北的北北東方約220公里處。