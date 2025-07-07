有溝蓋無水溝？ 中市開箱澄清：施工中

丹娜絲颱風來襲，台中市議員陳俞融昨指稱北區德化街竟出現有水溝「有蓋無溝」。市府解釋，此處水溝尚在施工中，尚未驗收，根本還未「通水」，還敲開了板模，證明下方是有溝的。

建設局長陳大田說，該處水溝尚未完工，目前僅是用模板塑型，做好水溝的型狀，模板就在溝裡面，加上施工造成模板上面有些髒汙，看起來才會好像是水溝裡被土堵住了。模板拆除後，也就開通了，絕非「有蓋無溝」。

他說，這處「水溝」是新增的集水井，用來收集低窪處的雨水，不致於讓雨水宣洩不及，影響住戶，目前集水井也尚未完工。對目前既有的排水側溝完全沒有影響，附近居民都知道這一點。對於近日強降雨，建設局會增加水溝隔柵孔的密度，讓水的排洩速度加快。

陳俞融另針對在太平國小外的中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，還噴出水柱清況，要求市府一併改善。

水利局說，類似中華路與太平路及梅川東路、健行路一帶舊市區側溝，與梅川箱涵銜接處的管徑，是依照國土署舊制法規40公分建置，後來中央因為氣候變遷造成極端降雨，已修法為至少50公分，水利局後續將評估是否加大管徑到50至60公分，提升排水效能。