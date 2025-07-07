星期評論／改善如廁文化 政府應帶頭落實

環境部推動「衛生紙丟馬桶」政策近十年，多數民眾仍擔心馬桶阻塞，不僅有六成使用公廁民眾選擇丟垃圾桶不丟馬桶，連許多政府機關都未積極配合，造成政策不進反退；若要落實政策，應由公部門以身作則，風行草偃，改善台灣的如廁文化。

「衛生紙丟馬桶」政策是為了改善台灣公廁衛生環境，降低垃圾桶異味與感染風險，還可以減少垃圾量，進而與國際公共衛生標準接軌。但良善政策卻推動困難，主要是民眾擔心衛生紙無法溶解、輸送管線老舊及過小，或是使用人將無法溶解的面紙、雜物丟進馬桶，反造成阻塞。

環境部多次與造紙業者協調，生產的衛生紙都可以溶解外，並不會造成馬桶阻塞，並在包裝外標示，各縣市也大舉改善公廁環境，加強管線改善，公廁外販賣機禁賣面紙等，希望民眾養成「衛生紙丟馬桶」的習慣。

但依據環境部連續三年辦理的「優質公廁民眾滿意度問卷調查」，2022年有55.1％的民眾習慣將衛生紙丟入垃圾桶，2023年上升至59.9％，2024年更攀升至62.1％，超過6成民眾仍不敢將衛生紙丟入馬桶，顯示民眾習慣未改，反而逐年倒退。

不僅多數民眾選擇將衛生紙丟入垃圾桶，公部門也未能做好帶頭示範，六都公廁衛生紙可丟馬桶的比率，高雄60.6％、台北60.3％、桃園51.6％、台中48％、新北43.4％，台南甚至才12.5％；連彰化、雲林縣政府等辦公大樓、學校，連推動政策的環保局都以管線老舊為由，禁止衛生紙丟馬桶。

政府機關與公家建築物廁所對政策配合不足，學者具體建議評估其排水系統是否足以支撐「衛生紙丟馬桶」的使用條件，對不適用的場所應加以註明，符合條件則應撤除垃圾桶、清楚標示「衛生紙可投入馬桶」，若能建立示範標準，可望逐步推廣至民間。

「衛生紙丟馬桶」政策雖無強制性，若欲扭轉民眾觀念，政府除了宣導以外，更重要的是先從自身做起，如果連政府自己都做不到，又怎麼期待民間接受？