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不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

議員質疑水溝蓋下沒水溝 盧秀燕澄清：施工中集水井

中央社／ 台中6日電
台中市長盧秀燕。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕。記者黃寅/攝影

民進黨台中市議員陳俞融發現北區德化街一處水溝蓋下方竟沒有水溝，難怪遇雨無法排水，台中市長盧秀燕今天表示，這是正施工中的集水井，還未拆除模板及未通水，將向議員說明。

丹娜絲颱風還未登陸來襲，台中市已連續兩日下起暴雨造成多處馬道積淹水狀況，陳俞融今天發現，北區崇德路一段及德化街口，近期施作人行道改善工程，但工程驗收完工後，卻發現水溝孔蓋被封住，打開水溝蓋，竟發現水溝蓋下沒有水溝。

陳俞融說，她上午積極聯繫建設局及包商要求立即改善排水孔工程，下午2時多，包商已將崇德路一段及德化街轉角處的排水孔蓋打開，看到上方還裝設塑膠板，因為人員疏忽，未將塑膠板移除，沒有排水功能。

盧秀燕接受媒體聯訪時對此回應，因當地有議員及里長建議加做集水井，才又新增1個，陳俞融發現的是正施工中的集水井，還未拆除模板也還未通水，但原來的集水井是通暢的，這是再新增加的一處，是當地民代建議再增加讓排水加快，造成誤會，會再向議員說明。

建設局說明，因該處位於道路路口轉角最低處，且地勢較低，為避免強降雨側溝洩水不及而影響住戶，因而於近期施作人行道改善工程時，在該處增設一處集水井，既有排水側溝功能不受影響；集水井尚未施工完成，未來將會清理並聯通排水側溝。

丹娜絲颱風 人行道 強降雨 暴雨 民進黨 淹水 盧秀燕 議員

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