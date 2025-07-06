去年颱風淹很慘...丹娜絲來襲 王惠美視察大城抽水站

中颱丹娜絲預期今晚風雨會增加，彰化縣政府已宣布今晚及明天（7日）停止上班上課，彰化縣長王惠美還不放心，在主持防颱整備應變會議後，下午還前往大城下海墘抽水站附近視察，要求務必全力做好防汛整備。

預期颱風今晚就會觸及彰化縣，由於去年凱米颱風侵襲時，大城鄉發生嚴重淹水災情。縣長王惠美今天下午專程前往大城下海墘抽水站視察，運作順暢。

王惠美說，大城鄉面臨地層下陷，且外面泥沙不斷淤積，每年都會淤積幾十公分，導致積水不易排出去，因此縣府有先行提出方案，要先將出海口的水道先行疏濬清淤，但大面積的外海清疏計畫，則有待向中央爭取經費。

王惠美說，昨天已向前來彰化視察的行政院長卓榮泰提案爭取，希望行政院及立委能夠支持，讓大城沿海區域完整清淤，遇雨積水的問題能夠早日解決，讓民眾有好的生活，確保生命財產安全。

大城鄉長陳玉照表示，下海墘抽水站長期受到淤積影響，導致內水不能順利外排，希望中央各單位還有立法委員，能夠支持最艱困的彰化縣西南角，解決大城鄉地層下陷區最嚴重、內水不能外排的困境。