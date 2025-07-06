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南投埔里虎頭山4年10億拚觀光 山頂要蓋景觀飯店

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭國家風景區管理處擬斥資10億元將埔里虎頭山打造為國際級景區，除在山頂建置遊客中心，更規畫導入興建景觀飯店。本報資料照
日月潭國家風景區管理處擬斥資10億元將埔里虎頭山打造為國際級景區，除在山頂建置遊客中心，更規畫導入興建景觀飯店。本報資料照

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑等為地方重要景點日月潭國家風景區管理處擬斥資10億元打造為國際級景區，規畫在虎頭山山頂建置遊客中心、眺景空廊等，改建埔里高工活動中心作為多功能立體停車場，未來更將導入景觀飯店進駐。

日管處指出，當地虎頭山為飛行傘運動的重要基地，虎子山頂有全台最大三角點「台灣測量原點」是台灣中心點，山麓處設有「台灣地理中心碑」，具地理獨特性及觀光潛力，2020年納入日月潭風景區，盼深化打造為該風景區的北端入口。

為讓虎頭山及地理中心碑區域邁向國際化，日管處向中央爭取10億元經費，將分4年針對時間對該區交通、觀光規畫進行整體開發改善，打造成國際級景區，將撥用虎頭山頂公用土地建置遊客服務中心，以及地景式眺景空廊成為賞景地標。

日管處表示，虎頭山風景區整體規畫用地面積約1.3公頃，其中山頂遊客服務中心區域占地約0.53公頃，均為公有地將辦理撥用，未來室內將供遊客服務諮詢、會議室、廁所等之用，室外營造入口廣場及意象，並打造眺景空廊開放日夜賞景。

唯因虎頭山頂腹地不大，停車空間有限，為解決當地停車問題，評估埔里高工活動中心就在虎頭山腳下，且緊鄰地理中心碑園區，已規畫改建該中心為多功能立體停車場，其1樓仍供活動中心使用，2至4樓設停車場約增加150個停車格

此外，日管處更規畫導入國際景觀飯店品牌進駐，該處表示，該飯店將建置於山頂遊客服務中心旁，其外觀及設施將結合地理環境，設有無邊際景觀泳池、景觀餐廳、屋頂花園等，為其用地涉及私人土地，將採協議價購程序，以利後續建設。

日月潭國家風景區管理處擬斥資10億元將埔里虎頭山打造為國際級景區，除在山頂建置遊客中心，更規畫導入興建景觀飯店。圖／民眾提供
日月潭國家風景區管理處擬斥資10億元將埔里虎頭山打造為國際級景區，除在山頂建置遊客中心，更規畫導入興建景觀飯店。圖／民眾提供
南投埔里虎頭山是國內飛行傘運動的重要基地，日月潭國家風景區管理處將結合台灣地理中心碑將該區域打造為國際風景區。本報資料照
南投埔里虎頭山是國內飛行傘運動的重要基地，日月潭國家風景區管理處將結合台灣地理中心碑將該區域打造為國際風景區。本報資料照

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