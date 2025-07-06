南投埔里虎頭山4年10億拚觀光 山頂要蓋景觀飯店

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑等為地方重要景點，日月潭國家風景區管理處擬斥資10億元打造為國際級景區，規畫在虎頭山山頂建置遊客中心、眺景空廊等，改建埔里高工活動中心作為多功能立體停車場，未來更將導入景觀飯店進駐。

日管處指出，當地虎頭山為飛行傘運動的重要基地，虎子山頂有全台最大三角點「台灣測量原點」是台灣中心點，山麓處設有「台灣地理中心碑」，具地理獨特性及觀光潛力，2020年納入日月潭風景區，盼深化打造為該風景區的北端入口。

為讓虎頭山及地理中心碑區域邁向國際化，日管處向中央爭取10億元經費，將分4年針對時間對該區交通、觀光規畫進行整體開發改善，打造成國際級景區，將撥用虎頭山頂公用土地建置遊客服務中心，以及地景式眺景空廊成為賞景地標。

日管處表示，虎頭山風景區整體規畫用地面積約1.3公頃，其中山頂遊客服務中心區域占地約0.53公頃，均為公有地將辦理撥用，未來室內將供遊客服務諮詢、會議室、廁所等之用，室外營造入口廣場及意象，並打造眺景空廊開放日夜賞景。

唯因虎頭山頂腹地不大，停車空間有限，為解決當地停車問題，評估埔里高工活動中心就在虎頭山腳下，且緊鄰地理中心碑園區，已規畫改建該中心為多功能立體停車場，其1樓仍供活動中心使用，2至4樓設停車場約增加150個停車格。