先玩再說！颱風慢點到 彰化潑水音樂派對今照常登場

中度颱風丹娜絲預計今晚登陸，不過彰化縣溪湖鎮「潑水音樂派對」仍如期舉辦，逾5千名民眾參加「先玩再說！」不少家長帶小朋友一起玩水，現場嗨翻天，溪湖鎮長何柄樺說，溪湖缺少親水設施，這是今年首場大型親水派對，幸好天公作美，颱風晚點來，才讓大家能玩得盡興。

彰化縣溪湖514亮點發展協會、溪湖人俱樂部主辦的「潑水音樂派對」今天下午在溪湖中央公園登場，彰化縣長王惠美、溪湖鎮長何柄樺也到場，主辦單位表示，因颱風逼近，原本也非常掙扎要不要取消，但潑水派對已籌備多日，只好在活動前燒了三天紙烏龜祈福，希望讓活動順利舉辦，果然今天活動時間無風無雨讓大家都很驚奇，感謝天公作美。

音樂派對由藝人白雲主持，並安排歌手陳亦珊、洪義州、林育澤、菲菲、林芳儀接力開唱，還有網紅賓賓哥、AJ哥同台助陣，現場有大型水池、及發放水槍讓大家打水仗，小朋友玩得最開心，還有市集及美食攤位可逛，讓盛夏多了消暑味。