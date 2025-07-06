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先玩再說！颱風慢點到 彰化潑水音樂派對今照常登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮「潑水音樂派對」仍如期舉辦，逾5千民眾參加，現場嗨翻天。圖／主辦單位提供
彰化縣溪湖鎮「潑水音樂派對」仍如期舉辦，逾5千民眾參加，現場嗨翻天。圖／主辦單位提供

中度颱風丹娜絲預計今晚登陸，不過彰化縣溪湖鎮「潑水音樂派對」仍如期舉辦，逾5千名民眾參加「先玩再說！」不少家長帶小朋友一起玩水，現場嗨翻天，溪湖鎮長何柄樺說，溪湖缺少親水設施，這是今年首場大型親水派對，幸好天公作美，颱風晚點來，才讓大家能玩得盡興。

彰化縣溪湖514亮點發展協會、溪湖人俱樂部主辦的「潑水音樂派對」今天下午在溪湖中央公園登場，彰化縣長王惠美、溪湖鎮長何柄樺也到場，主辦單位表示，因颱風逼近，原本也非常掙扎要不要取消，但潑水派對已籌備多日，只好在活動前燒了三天紙烏龜祈福，希望讓活動順利舉辦，果然今天活動時間無風無雨讓大家都很驚奇，感謝天公作美。

音樂派對由藝人白雲主持，並安排歌手陳亦珊、洪義州、林育澤、菲菲、林芳儀接力開唱，還有網紅賓賓哥、AJ哥同台助陣，現場有大型水池、及發放水槍讓大家打水仗，小朋友玩得最開心，還有市集及美食攤位可逛，讓盛夏多了消暑味。

彰化縣今天僅飄著一陣一陣的小雨，參加「潑水音樂派對」的民眾把颱風先拋在腦後，「先玩再說」，一位家長說，看今天天氣還好，小朋友很期待玩水派對，所以才沒放棄到場和大家「瘋一下」。

彰化縣溪湖鎮「潑水音樂派對」仍如期舉辦，家長帶小朋友一起玩水，現場嗨翻天。圖／主辦單位提供
彰化縣溪湖鎮「潑水音樂派對」仍如期舉辦，家長帶小朋友一起玩水，現場嗨翻天。圖／主辦單位提供

丹娜絲颱風 彰化 派對 王惠美 玩水 音樂

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