丹娜絲來襲！台中捷運今晚調整班距「15分鐘一班」

丹娜絲颱風來襲，台中市府宣布今晚6時至12時停止上班上課。台中捷運公司表示，捷運綠線配合停班停課將調整班距為15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整。另舊社站「捷舞103」空間也將暫停對外開放使用。

中捷公司表示，因應丹娜絲颱風來襲，中捷已全面啟動防颱應變作業，行控中心將持續監看風力等級，車站人員將加強車站、列車及設施設備的檢視，提高警覺注意任何狀況，並視風力強度採取應變措施。

中捷公司指出，當平均風力達7級，列車將採減速行駛；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫時進入車站範圍待避，並視待避期間風力狀況，評估是否繼續行駛。

中捷公司提到，列車暫停行駛後，經確認若風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。