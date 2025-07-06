聽新聞
0:00 / 0:00
影／颱風逼近...彰化稻農搶收稻穀、果農忙套袋 怕心血付流水
中度颱風丹娜絲預計今晚登陸，彰化縣農民也嚴陣以待，今天搶著為火龍果套袋，菜農也備妥抽水機，隨時因應豪雨準備抽水，還有稻農繼續搶著收稻穀，卻被糧商拒收，急得直跳腳。
埔鹽鄉的稻農說，今天一早就出動繼續搶收稻穀，稻穀已9分熟，怕颱風來倒伏，得趕快收，一邊收、一邊連絡糧商，但糧商卻不願來收，說怕下雨，他們還有約20公頃稻穀要收，今年價錢又好，每百台斤濕穀可賣逾1200元，一分地可賺2萬多元，若糧商不收可虧大了，這期就算白做了。
事實上今年稻穀價格好，最高價有到每百台斤濕穀可賣1270元，但這二天下雨，農民搶收，價格甚至跌到1050元。
埔心鄉果農陳勝得今天也忙著用他自創的「上布下網」特殊套袋幫火龍果套袋，期待可以撐過這次颱風，他說，火龍果已進入產季，他最近才剛收到上百箱宅配 訂單，原本再過幾日就要開採，卻碰到颱風來攪局，擔心未來若有強風豪雨，會造成果實爛果、或濕腐病，因此趕緊用通風的「上布下網」套袋保護果實，希望颱風過後都能如期交貨。
埔鹽鄉也是花椰菜產地，許多農民今天也加強巡田，菜農都準備好抽水機，一名菜農說，昨天傍晚一場大雨就造成花椰菜田泡在水中，趕緊出動抽水機抽水，今天上午水才漸漸消退，大家都不敢掉以輕心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言