影／颱風逼近...彰化稻農搶收稻穀、果農忙套袋 怕心血付流水

中度颱風丹娜絲預計今晚登陸，彰化縣農民也嚴陣以待，今天搶著為火龍果套袋，菜農也備妥抽水機，隨時因應豪雨準備抽水，還有稻農繼續搶著收稻穀，卻被糧商拒收，急得直跳腳。

埔鹽鄉的稻農說，今天一早就出動繼續搶收稻穀，稻穀已9分熟，怕颱風來倒伏，得趕快收，一邊收、一邊連絡糧商，但糧商卻不願來收，說怕下雨，他們還有約20公頃稻穀要收，今年價錢又好，每百台斤濕穀可賣逾1200元，一分地可賺2萬多元，若糧商不收可虧大了，這期就算白做了。

事實上今年稻穀價格好，最高價有到每百台斤濕穀可賣1270元，但這二天下雨，農民搶收，價格甚至跌到1050元。

埔心鄉果農陳勝得今天也忙著用他自創的「上布下網」特殊套袋幫火龍果套袋，期待可以撐過這次颱風，他說，火龍果已進入產季，他最近才剛收到上百箱宅配 訂單，原本再過幾日就要開採，卻碰到颱風來攪局，擔心未來若有強風豪雨，會造成果實爛果、或濕腐病，因此趕緊用通風的「上布下網」套袋保護果實，希望颱風過後都能如期交貨。