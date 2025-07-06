丹娜絲颱風來襲 彰化公告危險水域、土石流及限制出海地點
丹娜絲颱風來襲，中央氣象署將彰化縣納入警戒區，縣府今天召開防颱會議，縣政府宣布今晚6時到12時停班停課，並公告11大危險水域、9處土石流地區及6處限制漁船筏禁止出海作業地點，除加強人員巡查及警戒外，並呼籲民眾配合。
彰化縣消防局指出，縣內的十大危險水域有伸港鄉防潮門慶安路以南海岸線海域、伸港鄉曾家村漁民出海道路以西海岸線海域、線西鄉肉粽角海域起至崙尾區出海口以南海岸線海域、彰濱工業區鹿港區內海岸線海域、福興鄉福寶村新生路（福寶舊哨）以西海岸線海域、王功漁港安檢所以北起至新寶溪出海口以南海岸線海域、二林溪出海口北側堤岸道路出入口南北各200公尺海岸線海域、芳苑鄉芳苑安檢所以南起至芳苑南蚵道出入口以南200公尺海岸線海域、三豐安檢所出海口南北各200公尺海岸線海域、大城鄉頂庄村西厝路(頂庄舊哨)以北200公尺起至頂庄堤岸以南200公尺海岸海域、大城鄉台西村堤岸出入口南北各200公尺海岸線海域。
至於土石流地區警戒地區則有二水鄉大園村大丘園野溪、隆興橋野溪 （二水鄉源泉村），二水鄉倡和村152線道野溪、外埔野溪、二條坑，田中鎮復興里與平和里太平溪、香山里香山坑，社頭鄉清水村清水岩野溪。
限制禁止漁港及漁船停泊地點有伸港鄉防潮門泊地，線西鄉塭仔泊地，鹿港鎮崑崙台泊地、崙尾灣漁港及鹿港水道泊地 ，福興鄉新寶泊地及福寶泊地，芳苑鄉王功漁港、芳苑泊地，大城鄉三豐泊地、西港泊地及頂庄泊地。
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