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中市綠民代質疑水溝「有蓋無溝」？ 市府：溝裡模板還未拆

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融上午指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝的情形。但市府說，該水溝尚未完工，還待「放通」。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融上午指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝的情形。但市府說，該水溝尚未完工，還待「放通」。圖／陳俞融提供

颱風來襲，台中市議員陳俞融上午指北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝的情形，且在太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋還噴出水柱，險象環生。不過，市府解釋，該處水溝尚在施工中，還未「通水」，也根本還未驗收。

建設局長陳大田說，該處水溝尚未完工，依工程作法，目前僅是用模板塑型，做好水溝的型狀，模板就在溝裡面，加上施工造成模板上面有些髒汙，看起來才會好像是水溝裡被土堵住了。接下來會把溝裡的模板拆除並疏通，也就是還有「放通」工程要做，不能以此來說市府建的水溝「有蓋無溝」。

他說，而且這處「水溝」是新增的集水井之用，也就是用來收集低窪處的雨水，不至讓雨水宣洩不及而影響住戶，目前集水井也尚未完工。對目前既有的排水側溝完全沒有影響，附近居民都知道這一點。對於近日強降雨，建設局會增加水溝隔柵孔的密度，讓水的排洩速度加快，以能迅速排水。

水利局也說，梅川東路、健行路一帶舊市區側溝與梅川箱涵銜接處的管徑，因該處是老路，是依照國土署舊制法規40公分建置，後來中央因為氣候變遷產生的極端降雨，已修法為至少50公分，水利局後續將評估是否加大管徑到50至60公分，提昇排水效能。

國土署 水利局 雨水

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