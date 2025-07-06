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丹娜絲升級中颱逼近 台中應變中心升為：一級開設

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市丹娜絲颱風災害應變中心今中午提升為一級開設，各搶災單位、災修廠商加強整備及警戒待命。圖／台中市政府提供
台中市丹娜絲颱風災害應變中心今中午提升為一級開設，各搶災單位、災修廠商加強整備及警戒待命。圖／台中市政府提供

丹娜絲升級中度颱風，已發布陸上颱風警報。台中市丹娜絲颱風災害應變中心今中午提升為一級開設，各搶災單位、災修廠商加強整備及警戒待命；台中市長盧秀燕今下午2時將進駐災害應變中心，召開相關工作會報。

建設局長陳大田表示，前二日鋒面影響瞬間降下大豪雨，已超出道路側溝系統排水能力，導致路面積短暫積水情形發生，但雨勢轉小後積水已迅速退去，顯示排水系統仍維持基本效能，但面對極端氣候仍不能掉以輕心，此次丹娜絲颱風原路徑預期將從台灣海峽北上，是近幾年較少從台灣海峽通過的颱風，對中部地區影響不容小覷。

建設局目前已完成側溝清淤1萬1865公尺、樹木防災高空修剪1萬6013株、滯洪池水位檢視，車行地下道警示設施、機電設備、抽水設備均完成運轉測試。此外，建設局也應用科技設置監視器及水位偵測器，即時監控各項設施的情形作立即處置。

陳大田表示，除養護單位全力出動防災外，目前施工中的重大工程及臨水工區，如市政路第二標、東豐快速道路、大肚和美跨河橋梁、埤豐橋、台中巨蛋等工程，也都加強防災準備，完成防災事項檢點，各工地均安排監工人員輪值留守應變。

民政局長吳世瑋表示，各區已針對潛勢易淹水地區，主動加強巡查，目前已完成138處排水溝渠清理；各區公所也提前針對所轄公園及綠地進行樹木修剪，防止樹枝斷裂或倒塌影響公共安全。另為協助民眾加強住宅防汛防災準備，各區公所開放沙包領取，目前已發出726包。

台中市水利局已部署各項救災設施與人力，防汛人員24小時進駐待命，備妥2萬包沙包、防汛鼎塊、防洪擋板等防汛資材，今日中午12時前針對海線及屯區等低窪地區等17處地點，設置27部大型抽水機防災，已有啟動抽水的中興抽水站，抽水時間約22分鐘，累計抽水量約2640立方公尺。

吊運抽水機至預布點。圖／台中市政府提供
吊運抽水機至預布點。圖／台中市政府提供

丹娜絲颱風 台灣海峽

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