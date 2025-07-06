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應戰丹娜絲颱風 台中水利局27台移動式抽水機提前部署
中央氣象署今天早上5時30分發布陸上颱風警報，預估台中市有豪雨機率發生，台中市政府水利局加強戒備，今天針對海線及屯區等低窪地區，共17處完成27台移動式抽水機預布，嚴陣以待做好萬全準備。
水利局表示，台中市已部署各項救災設施與人力，防汛人員24小時進駐待命，備妥2萬包沙包、防汛鼎塊、防洪擋板等防汛資材，今天中午12時前在南屯五權西路1266巷堤防、烏日區中興排水左岸五光路189巷環河路一段、梧棲區民生中排臨港路三段168巷51弄路口、梧棲區梧棲大排左岸中央路交叉口、清水區武鹿簡易抽水站、清水區三順路151巷18-1號旁、龍井區龍西里護岸路排水道口等17處地點，設置27部大型抽水機防災，已啟動抽水的中興抽水站，抽水時間約22分鐘，累計抽水量約2640立方公尺。
水利局針對颱風動向和雨量進行分析，已掌握全市轄內清水、梧棲、龍井、烏日區及南屯區等16個低窪地區易淹水點，水利局表示，轄內5座大型抽水站及5座簡易抽水站均已完成整備待命，總抽水能量達 34.3CMS，相當於5分鐘抽排4座國際標準游泳池，將依雨情變化適時啟動抽水，並有設置24座滯洪池，可增加約41.1萬立方公尺的滯洪空間，提升防洪效能。
水利局表示，民眾住家附近水溝蓋板上方要清空，保持水路通暢，避免盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉等阻礙物覆蓋，如有沙包需求，可向鄰近區公所領取；若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線，市府將立即派員搶修。
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